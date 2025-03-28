Онколог Черемушкин рассказал, что жвачка не может стать причиной развития рака

Американские ученые бьют тревогу: по их мнению, жвачка может вызывать рак из-за содержания в ней пластика. Врач-онколог Евгений Черемушкин решил развеять подобные опасения, подчеркнув, что сам по себе пластик без термической обработки не является канцерогеном. Его слова передала «Вечерняя Москва».
Он пояснил, что пластик активно используется в медицине для создания имплантов и сердечных клапанов, которые не оказывают негативного влияния на здоровье и не вызывают онкологию.
Эксперт добавил, что жвачка проходит все необходимые исследования о безопасности перед тем, как поступить в продажу, поэтому не может стать причиной развития рака.
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