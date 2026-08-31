Онколог Бежанова развеяла мифы о пользе «противораковых» продуктов

Не существует продукта, который может защитить человека от онкологических заболеваний. Регулярное употребление брокколи, ягод или других продуктов с так называемыми «противораковыми» свойствами само по себе не гарантирует снижения риска рака. Как сообщила Life.ru врач-онколог Московского международного онкологического центра Евгения Бежанова, важную роль играет рацион в целом и пищевые привычки, которых человек придерживается годами.

Бежанова отметила, что переработанное мясо — колбасы, сосиски, бекон, ветчина — повышает риск колоректального рака, поэтому его количество в рационе лучше сократить. В случае с красным мясом данные не настолько однозначны, но его употребление должно быть умеренным.

Алкоголь также остается доказанным фактором риска онкологических заболеваний. Он связан с несколькими видами рака, включая опухоли полости рта, глотки, пищевода, печени, молочной железы и толстой кишки. Безопасной дозы алкоголя с точки зрения профилактики онкологических заболеваний не существует.

Избыточная масса тела также увеличивает риск развития злокачественных опухолей. Поэтому важно следить за общей калорийностью рациона и сохранять физическую активность.

Продукты, богатые пищевыми волокнами, способствуют снижению риска колоректального рака. Клетчатку можно получить из овощей, фруктов, бобовых и цельных злаков.

Термин «суперфуд» в основном относится к маркетингу, а не к медицине. Ягоды годжи, семена чиа и другие популярные продукты могут быть частью здорового рациона, но они не дают особой защиты от рака и не способны компенсировать вредные привычки или несбалансированное питание, заключила доктор.