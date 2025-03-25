Онищенко не согласился с британскими учеными в том, что горячая ванна помогает худеть

Если в Англии принятие ванны считается настоящей роскошью, которую не каждый может себе позволить, то в России люди все еще могут наслаждаться этой процедурой без каких-либо ограничений. В беседе с Life академик РАН Геннадий Онищенко оценил заявление ученых о том, что горячая ванна якобы может помочь в снижении веса.