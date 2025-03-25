Если в Англии принятие ванны считается настоящей роскошью, которую не каждый может себе позволить, то в России люди все еще могут наслаждаться этой процедурой без каких-либо ограничений. В беседе с Life академик РАН Геннадий Онищенко оценил заявление ученых о том, что горячая ванна якобы может помочь в снижении веса.
Ранее британские ученые заявили, что горячая ванна помогает сбросить вес. Однако Онищенко имеет противоположное мнение по этому вопросу.
На фоне этих различий в доступности и восприятии ванных процедур становится очевидной разница в подходах к здоровому образу жизни и физическим практикам между странами.
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