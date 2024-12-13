ОмГТУ: свойства сплавов для машиностроения и добычи улучшили в России

Благодаря разработке ученых из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) удалось найти решение для улучшения свойств безвольфрамовых твердых сплавов. Об этом сообщил сайт ferra.ru со ссылкой
С помощью указанных материалов удается изготовливать металлорежущие пластины и буровые инструменты, которые регулярно находятся под высокими нагрузкам.
Разработанная учеными методика обработки сплавов с помощью мощных пучков ионов позволила добиться увеличения их износостойкости почти в три раза.
Министра цифрового развития Омской области арестовали за растрату
Труп мужчины нашли в горящей квартире в Лианозове
Стали известны детали побега Башара Асада из Сирии
Некоторые терминалы Т-Банка в 2025 году перестанут принимать MasterCard и Visa
Ремонтные работы на котельной № 10 начались в поселке Столбовая
«Жесткий несезон». Россияне отказались ехать на зиму в Абхазию и Грузию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте