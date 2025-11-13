Океанолог Таврический предупредил о рисках распространения мраморных раков в Крыму

Мраморные раки, обнаруженные в реках Крыма, могут быть переносчиками опасных заболеваний, включая рачью чуму. Об этом сообщили специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический, в беседе с aif.ru отметил, что мраморные раки могут переносить рачью чуму, но не считает вероятную вспышку заболевания в Крыму неизбежной.

«Брехня это все. Тем более мраморных раков в Крыму заметили еще несколько лет назад», — сказал океанолог.

Таврический добавил, что мраморные раки могли попасть в Крым через Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным.

Кроме того, мраморные раки могут угрожать местным экосистемам, вытесняя другие виды, однако Анатолий Таврический назвал этот процесс естественным.