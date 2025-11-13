Океанолог Таврический объяснил большие комки ярко-голубой слизи в Тихом океане скоплениями рыбной поросли

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический поделился с aif.ru своими наблюдениями относительно загадочных образований в Тихом океане. По его словам, большие комки ярко-голубой слизи могут быть микроорганизмами или скоплениями рыбной поросли.

Напомним, что 10 ноября стало известно об обнаружении ученых необычных признаков жизни в голубой слизи вблизи Марианской впадины на глубине около трех километров. Исследователи выяснили, что найденные живые организмы получают энергию за счет окисления метана с потреблением сульфата, что приводит к образованию сероводорода. Условия их обитания могут напоминать среды, где могла возникнуть первобытная жизнь.

«Микроорганизмы или бывают такие скопления поросли, которые собираются в один большой шар с мягкой оболочкой. Это обычно синеватый шар, который может менять форму», — отметил Анатолий Таврический.

Океанолог также подчеркнул, что изменения климата влияют на природные процессы, включая параметры течений в океане.