Океанолог Таврический напомнил, что на Дальнем Востоке обитает самая опасная медуза-крестовичок

Член Русского географического общества и океанолог Анатолий Таврический прокомментировал случай гибели ребенка в Малайзии от ожога кубомедузы. Об этом сообщил aif.ru .

Специалист напомнил медузе-крестовичке, обитающей на Дальнем Востоке.

«У нас на Дальнем Востоке обитает самая опасная медуза-крестовичок. Она небольшого размера, но можно получить сильный ожог с неприятными последствиями», — пояснил ученый.

Чтобы избежать встречи с медузами во время плавания, Таврический посоветовал внимательно осматриваться под водой и использовать маску.