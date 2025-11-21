Океанолог Таврический напомнил, что на Дальнем Востоке обитает самая опасная медуза-крестовичок
Член Русского географического общества и океанолог Анатолий Таврический прокомментировал случай гибели ребенка в Малайзии от ожога кубомедузы. Об этом сообщил aif.ru.
Специалист напомнил медузе-крестовичке, обитающей на Дальнем Востоке.
«У нас на Дальнем Востоке обитает самая опасная медуза-крестовичок. Она небольшого размера, но можно получить сильный ожог с неприятными последствиями», — пояснил ученый.
Чтобы избежать встречи с медузами во время плавания, Таврический посоветовал внимательно осматриваться под водой и использовать маску.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте