Океанолог Сапожников рассказал, что изменение климата лишает морские пляжи безопасности

Из-за климатических изменений и экологических проблем морские курорты теряют свою привлекательность для отдыха. Ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников в интервью РИА «Новости» выразил опасение по поводу снижения комфорта и безопасности купания на морских пляжах.

«Мы постепенно движемся к тому, что скоро и в Египте, и в Анапе, и в Геленджике будет выгоднее и безопаснее купаться в бассейне на территории отеля», — цитируют специалиста «Известия».

Эксперт отметил, что все больше туристических комплексов в тропиках оборудуют бассейны с морской водой и видом на океан как альтернативу закрытым пляжам, где встречаются акулы или ядовитые медузы. Такой вид отдыха становится более комфортным, чем плавать у моря, рискуя быть облизанным щупальцами медузы, подчеркнул Сапожников.