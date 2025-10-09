Океанолог Осадчиев заявил, что прогнозы изменений в Мировом океане на ближайшие десятилетия могут быть неточными

Прогнозы изменений в Мировом океане на ближайшие десятилетия и века могут быть неточными. Такое мнение выразил доктор физико-математических наук МФТИ, заведующий лабораторией арктической океанологии, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев в интервью «Известиям» .

«Прогнозирования каких-то изменений в Мировом океане на десятки и сотни лет, скорее всего, с большой вероятностью, могут оказаться недостоверными, потому что те процессы, которые мы наблюдаем сейчас, они актуальны для настоящего момента, для следующего года», — отметил океанолог.

По его словам, невозможно предсказать, что произойдет через 300 лет, так как неизвестно, как изменится концентрация парниковых газов и циркуляция океана.

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов из-за глобального потепления и подъема уровня Мирового океана.