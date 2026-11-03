Офтальмологи связали риск развития глаукомы с неправильным питанием

Употребление ультрапереработанных продуктов увеличивает риск развития глаукомы на 83%, а рацион с антиоксидантами снижает его более чем наполовину. Об этом со ссылкой на заседание Российского глаукомного общества сообщил сайт mk.ru .

Доцент СЗГМУ имени Мечникова Виктория Карелина отметила, что полуфабрикаты, колбасы и избыток сахара усиливают воспаление и ускоряют потерю зрения. Опасность несут и бесконтрольные добавки: железо в составе БАДов способно повысить риск заболевания в два–семь раз, тогда как получение минералов из натуральной пищи уменьшает его вдвое, отметил KP.RU.

Эксперты также подчеркнули важность контроля суточных колебаний внутриглазного давления. Разовая тонометрия пропускает до 75% пиков, поэтому врачи делают ставку на смарт-линзы и непрерывный мониторинг.