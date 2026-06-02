Нутрициолог Перикова заявила, что деревенское и магазинное молоко не имеют существенных различий в пищевой ценности

С детства многие слышали: «Пей молоко — будешь здоров!» Но стоит ли продолжать пить его во взрослом возрасте? На вопросы о пользе и вреде молока «Здоровью Mail» ответила нутрициолог сети клиник Docmed Софья Перикова.

Специалист подчеркнула, что у некоторых людей есть индивидуальные особенности, которые важно учитывать. При аллергии на белок коровьего молока необходимо подобрать альтернативы, а при непереносимости лактозы стоит обратить внимание на кисломолочные продукты.

Молоко — это ценный источник легкоусвояемого кальция, который необходим для здоровья костей, зубов и ногтей. Кроме того, в нем много фосфора, белка высокого качества и витаминов A, D и группы B. Регулярное употребление молока помогает предотвратить остеопороз.

По данным Роспотребнадзора, пить парное молоко без предварительной обработки не рекомендуется. Даже у здоровой на вид коровы на вымени, шерсти и в самом молоке могут присутствовать патогенные микроорганизмы. Поэтому безопаснее всего пить молоко, купленное в магазине, или обязательно кипятить парное молоко из проверенного частного хозяйства перед употреблением.

Деревенское и магазинное молоко не имеют существенных различий в пищевой ценности. Современные методы обработки позволяют сохранить практически все ценные вещества в продукте.

С точки зрения пищевой безопасности рекомендуется употреблять пастеризованное молоко. Фермерское парное молоко, если оно не было термически обработано, может быть опасным из-за риска содержания болезнетворных бактерий. Группам в зоне риска (беременным, детям и пожилым) стоит обратить внимание на ультрапастеризованные или стерилизованные продукты.