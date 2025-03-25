Нутрициолог Хайкина рассказала, что тяга к жирной пище заложена эволюционно

Тяга к жирной еде объясняется выбросом дофамина, который вызывает удовольствие. Любовь к такой пище заложена эволюционно: предки искали жиры ради энергии. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.
Как отметила эксперт, мозг создает ассоциации между вкусом и энергией, тем самым способствуя формированию привычки, которая позже переходит в пищевые предпочтения.
Доктор подчеркнула важность контроля потребления жиров. Хайкина посоветовала отдавать предпочтение полезным источникам, таким как рыба, орехи и оливковое масло, и избегать трансжиров и насыщенных жиров из фастфуда и выпечки.
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