Nutrients: ультраобработанные продукты повышают риск развития болезней почек

Специалисты из Медицинского университета Лодзи обнаружили, что ультраобработанные продукты могут ускорять развитие хронических заболеваний почек. Результаты их работы опубликовали в журнале Nutrients, сообщил «Ридус» .

Ученые изучали, как ультраобработанная пища влияет на появление и развитие хронической болезни почек. К таким продуктам относятся сладкие газированные напитки, готовые блюда, колбасы, чипсы, сладости, выпечка и некоторые виды фастфуда. Эти продукты содержат много соли, добавленного сахара, насыщенных жиров и пищевых добавок, но мало клетчатки и полезных веществ.

Анализ показал, что частое употребление ультраобработанных продуктов повышает риск развития хронической болезни почек, ускоряет снижение скорости фильтрации почек и ухудшает течение уже существующих заболеваний.

По мнению ученых, негативный эффект связан с несколькими механизмами. Такая пища вызывает хроническое воспаление, способствует окислительному стрессу, повышению артериального давления и нарушению обмена веществ. Все это может постепенно повреждать почечную ткань.

Авторы исследования рекомендуют заменять ультраобработанные продукты на менее обработанные, такие как овощи, цельные злаки, бобовые и другие богатые клетчаткой продукты. Это может стать эффективной стратегией для защиты здоровья почек.