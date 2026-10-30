Nutrients: ученые назвали продукты для защиты десен от воспаления

Правильно подобранный рацион может снижать вероятность развития пародонтита — заболевания, при котором воспаляются ткани вокруг зубов, что со временем способно привести к их потере. К такому выводу пришли специалисты Университета Гвадалахары в Мексике. Результаты научного обзора опубликованы в журнале Nutrients .

Исследователи изучили 36 научных работ и выяснили, что рацион влияет на здоровье десен. Люди, употребляющие достаточно белка, реже сталкиваются с кровоточивостью, а продукты с клетчаткой помогают сохранить костную ткань, удерживающую зубы. Особенно полезными оказались рационы, богатые овощами, фруктами и витаминами, пишет MK.RU.

Ученые обнаружили связь между достаточным поступлением витаминов C и D и меньшим риском пародонтита. Положительное влияние также выявили для витаминов A, E, K и флавоноидов. При этом авторы подчеркнули, что результаты пока не доказывают прямого защитного действия диеты, но позволяют рассматривать правильное питание как дополнение к профилактике.