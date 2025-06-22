Nutrients: кетодиета и средиземноморская диета эффективны в снижении высокого давления

Группа ученых выяснила, что кетогенная и средиземноморская диеты одинаково эффективны для понижения повышенного кровяного давления. Однако кетодиета оказывает более выраженное воздействие, написало «АБН24» со ссылкой на издание Nutrients.

Кетогенная диета включает в себя много жиров и белков при низком потреблении углеводов. Рацион в основном состоит из мяса, рыбы, яиц и сыров.

Средиземноморский тип питания делает упор на овощи, фрукты, рыбу, цельнозерновые продукты и оливковое масло. Эти продукты содержат больше углеводов и калия, но меньше натрия. Специалисты подчеркнули, что калий помогает расслаблять сосуды, тогда как избыточное количество натрия может привести к повышению давления.

Исследование показало, что у людей, которые придерживаются кетогенной диеты, ночью артериальное давление снижается более заметно. Обе диеты могут помочь в борьбе с лишним весом и гипертонией.