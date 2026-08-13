Nutrients: итальянские ученые обнаружили положительное влияние помидоров на здоровье печени

Итальянские исследователи выяснили, что употребление свежих помидоров и томатного соуса может помочь снизить уровень жира в печени у взрослых с метаболически ассоциированной стеатотической болезнью печени (MASLD). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Nutrients .

В исследовании под названием POMOSANO приняли участие 79 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Их разделили на две группы: первая группа в течение шести недель ежедневно употребляла 200 граммов свежих помидоров и 50 граммов томатного соуса, а вторая полностью исключила томаты из рациона.

По итогам эксперимента показатель накопления жира в печени (CAP) снизился в обеих группах, но в группе, употреблявшей помидоры и томатный соус, уменьшение было более выраженным. Снижение составило 35 дБ/м в группе томатов против 18 дБ/м в контрольной группе. При этом масса тела, индекс массы тела и окружность талии у участников заметно не изменились.

Ученые предполагают, что положительный эффект связан с биологически активными веществами, содержащимися в помидорах, такими как ликопин, бета-каротин и полифенолы. Однако исследование имело ряд ограничений, и его результаты нельзя считать окончательными. Необходимы более масштабные и продолжительные испытания.

Пациентам с заболеваниями печени не следует самостоятельно менять рацион или заменять назначенное лечение без консультации врача.