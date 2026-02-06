Nutrients: экстракт цветков мальвы лесной помогает в борьбе с раком

Итальянские ученые совершили открытие, которое может стать важным шагом в лечении рака. Они выяснили, что экстракт цветков мальвы лесной способен останавливать размножение и распространение клеток рака толстой кишки, сообщил Infox.ru со ссылкой на Nutrients.

В ходе исследования было установлено, что экстракт значительно ограничивает деление опухолевых клеток, их движение и прорастание в соседние ткани. При этом здоровые клетки практически не страдают.

По данным ученых, компоненты из экстракта мальвы проникают внутрь клеток и накапливаются в ядре, воздействуя на генные функции. Опухолевые клетки не уничтожаются напрямую, а переходят в состояние «замедленного» роста — теряя активность, что имеет критическое значение для контроля метастазов.