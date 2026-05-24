Nutrients: экстракт черной смородины положительно влияет на сосуды мужчин

Ученые обнаружили, что прием экстракта черной смородины может кратковременно улучшать работу сосудов у некоторых здоровых мужчин. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на журнал Nutrients.

В исследовании участвовали 15 мужчин, возраст которых составлял около 24 лет. Ученые изучали влияние разового приема экстракта черной смородины, содержащего 210 миллиграммов антоцианов, на сердечно-сосудистые и метаболические показатели в состоянии покоя и во время умеренной физической нагрузки на беговой дорожке.

Антоцианы — это растительные пигменты, которые содержатся в темных ягодах и обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Через два часа после приема экстракта у части участников снизилось общее периферическое сопротивление сосудов. У девяти человек показатель уменьшился в среднем на 17,5%, а у восьми вырос сердечный выброс.

Исследователи отмечают, что для достижения устойчивого эффекта, возможно, потребуется регулярный прием черной смородины. Однако для подтверждения выводов необходимы более масштабные исследования.