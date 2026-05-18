NPJ Emerging Contaminants: ученые установили опасность пластиковых чайников

Австралийские ученые выяснили, что пластиковые чайники при кипячении воды могут выделять миллиарды микро- и наночастиц пластика. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на NPJ Emerging Contaminants.

В ходе эксперимента ученые проанализировали воду после кипячения в восьми новых пластиковых чайниках из полипропилена. Результаты показали, что уже после первого кипячения в одном миллилитре воды может содержаться почти 12 миллионов пластиковых наночастиц. В одной чашке чая их количество может достигать примерно трех миллиардов.

Многократное кипячение, по словам исследователей, приводит к постепенному снижению количества частиц, но не устраняет их полностью. Также ученые выяснили, что наличие минералов в жесткой воде способствует снижению выделения пластика за счет формирования накипи на внутренних поверхностях чайника, добавило Ura.ru.