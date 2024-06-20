NPJ Digital Medicine: ученые из Австралии выяснили, что громкий регулярный храп указывает на проблемы со здоровьем

Специалисты из Университета Флиндерса в Австралии во время исследования выяснили, что громкий и регулярный храп связан с проблемами в организме. Специалисты пришли к выводу, что храп чаще всего указывает на повышенное кровяное давление и неконтролируемую гипертонию, написал журнал NPJ Digital Medicine .

Как уточнили «Известия», в исследовании, которое длилось девять месяцев, приняли участие две тысячи человек из разных стран мира. В этот период ученые проводили ночной мониторинг, который помог им установить связь между храпом и состоянием организма. Эксперимент показал, что у 15% участников, в основном у мужчин с избыточным весом, храп длился более 20% ночи.

Специалисты и дальше планируют проводить исследования в этом направлении.