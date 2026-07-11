Ученые обнаружили новый вид красного моллюска и решили назвать его в честь вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Жозимара Жозе Эвора Диаша по прозвищу Возинья. Научную работу опубликовали на платформе ResearchGate .

Исследованием морского слизня занимался биолог Хесус Ортеа. Моллюска обнаружили в Карибском море, его назвали Aldisa vozinha.

Ученый в своем труде подчеркнул выдающуюся роль Возиньи на чемпионате мира по футболу. Он отметил, что красный цвет молюска напоминает о дебютной встрече сборной Кабо-Верде на мировых первенствах против команды Испании, известной под прозвищем La Roja («Красная»).

Дебютанты выстояли против испанцев со счетом 0:0. В той игре Возинья совершил семь сейвов, став рекордсменом среди вратарей по количество подписчиков в соцсети.

Профессора Университета Овьедо Хесуса Ортеа в 2023 году наградили медалью «За заслуги» в Кабо-Верде за исследование морской фауны. Ортеа раньше называл открытые им виды в честь спортсменов.