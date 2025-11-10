Новый вид хищной морской губки нашли у берегов Антарктиды

Австралийские ученые нашли новый вид плотоядных губок на дне Южного океана. Вид получил название Chondrocladia и прозвище «плотоядный шар смерти». Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на The Daily Mail.

По информации экспертов, губка обитает на глубине около 3,6 километра вблизи берегов Антарктиды. Она имеет длинные щупальца с мелкими крючками, которыми цепляет добычу — мелкие ракообразные и амфиподы.

Захваченных существ губка поглощает, высасывая полезные вещества. Большинство известных науке губок являются фильтраторами, а этот экземпляр стал исключением благодаря своей способности активно добывать пищу.

Открытие произошло в рамках исследования дна океанов с использованием подводных аппаратов. За одну экспедицию специалисты собрали порядка двух тысяч новых организмов, среди которых обнаружено еще около 30 ранее неизученных видов.