Новый подвид смертельно опасного паука назвали в честь актера из Marvel

Ученые открыли в Австралии новый подвид ядовитого паука, которого назвали в честь актера Криса Хемсворта. Об этом сообщил The Telegraph .

По меркам пауков он огромный — почти девять сантиметров в длину. Нашли членистоногого примерно в 100 километрах к северу от Сиднея.

Хемсворт родился в 1983 году в Мельбурне. Наибольшую известность получил как исполнитель роли Тора в фильмах киновселенной Marvel.

В августе 2023 года исследователи, обнаружив в Перу новый вид змей, решили назвать его в честь актера Харрисона Форда, как раньше уже назвали пауков и муравьев. Сам исполнитель ролей Индианы Джонса и Хана Соло отнесся к этому с иронией, заявив, что в его честь почему-то всегда называют тех, кем можно пугать детей.