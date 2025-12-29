Новые снимки 3I/ATLAS вызвали споры об активности кометы

Телескоп «Хаббл» передал новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, на которых от него исходят две струи. Об этом заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб .

В своем блоге он уточнил, что изображения сделали 12 и 27 декабря.

«У объекта есть две реактивные струи. Более яркая из них формирует так называемый антихвост, направленный в сторону Солнца», — указал астроном.

Леб подчеркнул, что струи исходят от разных сторон объекта. По его мнению, «инопланетный корабль» изменил активность после прохождения перигелия. До того, как миновать через ближайшую к Солнцу точку, 3I/ATLAS вел себя по-другому.

Также возможно, что струи идут с одной стороны — той, что обращена к звезде. Однако их частицы отличаются как размером, так и реакцией на солнечное воздействие.

Ранее Леб отмечал, что у 3I/ATLAS необычный для комет антихвост. Объект, по его словам, вполне может угрожать человечеству.