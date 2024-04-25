ННГУ заявил о значительном продвижении в исследовании нейротехнологий | 360°

25 апреля 2024, 14:08
ННГУ заявил о значительном продвижении в исследовании нейротехнологий
Ученые значительно продвинулись в исследовании искусственных нейросетей, которое проводится на базе центра инновационного развития Университета Лобачевского. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ННГУ.
Значительных результатов удалось добиться благодаря изучению и созданию мемристоров — резисторов с памятью. Особое внимание во время работы уделяется функциям человеческого мозга.
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Специалисты описывают соответствующие процессы с точки зрения математики и биофизики. Такие методы дают возможность симулировать алгоритмы обработки информации искусственным путем.
Ученые
Нейросети
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