Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) гематологии Минздрава России получил первую в стране лицензию Минпромторга на производство генотерапевтических клеточных препаратов для медицинского применения. Об этом Infox.ru сообщили в пресс-службе центра.

Новая лицензия позволяет применять анти-CD19 CAR-T-клеточный препарат «Утжефра» не только в самом НМИЦ гематологии, но и в других российских медицинских организациях. Прежняя лицензия разрешала производство такого препарата лишь в рамках клинических испытаний.

«Утжефра» (непатентованное наименование — гемагенлеклейцел) предназначен для лечения В-клеточных злокачественных заболеваний крови. Препарат создается на основе Т-лимфоцитов самого пациента, разработан в лаборатории трансплантационной иммунологии центра и прошел все этапы доклинических исследований.