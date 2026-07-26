Нижегородцы в ночь на 13 августа смогут наблюдать главный звездопад года

Август в Нижнем Новгороде начнется с двух ярких астрономических явлений, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Так, 2 августа наступит лучший день для охоты за планетой Меркурий. В этот день она достигнет максимальной утренней видимости. Специалисты местного планетария рекомендуют выйти на улицу за пару часов до восхода солнца — планета продержится высоко над горизонтом более часа.

Ночь на 13 августа подарит жителям региона пик метеорного потока Персеиды. Около 5:00 ожидается поток до 150 метеоров в час. Он продлится до 24 августа, а его радиант находится у границы созвездий Персея, Жирафа и Кассиопеи.

Пик активности совпадет с новолунием, поэтому лунный свет не помешает наблюдениям. Самые яркие вспышки появятся перед рассветом. Напомним, что частицы потока — это пыль кометы Свифта-Туттля, открытой еще в 1862 году.

Солнечное затмение 12 августа нижегородцы не увидят вовсе, а частное лунное затмение утром 28 августа скроется за горизонтом раньше начала полной фазы (Луна зайдет в 4:59).