Нижегородские ученые вместе с зарубежными коллегами изобрели уникальную сферическую антенну

Специалисты из Института прикладной физики имени А. В. Гапонова-Грехова РАН вместе с зарубежными учеными разработали сферическую антенну для оптоакустической томографии. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ИПФ РАН.

По сравнению с предыдущими моделями чувствительность новой антенны к оптоакустическим сигналам возросла более чем в 10 раз. Благодаря технологии стало возможным отслеживать движение крови в сосудах в режиме реального времени. Разработка может лечь в основу новых медицинских приборов для быстрой диагностики без хирургического вмешательства.

«Наша технология открывает новые возможности как для практической медицины, так и для фундаментальной биологической науки, позволяя детально изучать живые ткани человека, не причиняя им вреда», — сообщил заведующий лабораторией ультразвуковой и оптико-акустической диагностики ИПФ РАН Павел Субочев.

В исследовании участвовали ученые из Швейцарии, Китая, Испании и Германии.