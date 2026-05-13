Нижегородские ученые разработали мобильную установку для исследования полезных ископаемых в Арктике

В Нижнем Новгороде ученые разрабатывают мобильные установки для исследования полезных ископаемых в Арктике. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ННГУ им. Лобачевского.

Исследователи предложили технологию, которая позволит проводить геологоразведку на шельфе и прибрежных территориях, мониторить космическую погоду, а также применять ее для связи, навигации и радиовещания.

Технология основана на использовании ионосферного метода генерации низкочастотных радиоволн. Излучение установки из комбинированных антенн нагревает электроны в ионосфере, модулируя проводимость плазмы и формируя низкочастотный ионосферный источник радиоволн, проникающих в недра земли.