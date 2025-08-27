Нижегородские ученые разработали методику диагностики сердечных повреждений по слюне

Специалисты Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского продолжают работу над новой методикой экспресс-диагностики состояния сердца у спортсменов. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ученые обнаружили, что анализ слюны может дать представление о степени повреждения миокарда после физических упражнений. Этот метод может стать альтернативой традиционным способам, которые требуют забора крови.

Исследование проводилось на 82 спортсменах-мужчинах. У бегунов было зафиксировано значительное повышение уровня сердечного тропонина-I в слюне и крови после нагрузок, причем максимальные значения отмечались через четыре часа.