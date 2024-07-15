Нижегородские ученые разработали метод быстрой диагностики рака толстого кишечника

Ученые НИИ ЭО и БМТ ПИМУ, ИПФ РАН и Нижегородского областного клинического онкологического диспансера разработали сверхбыстрый метод выявления подтипов рака толстого кишечника. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ПИМУ.

Специалисты предложили использовать метод компрессионной оптической когерентной эластографии (К-ОКЭ). Благодаря этому в считанные минуты без травматизации врачи смогут распознать злокачественную опухоль.

Отмечается, что такая экспресс-диагностика позволит диагностировать опасную патологию в более короткие сроки.

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