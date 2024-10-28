Нижегородские ученые попали в рейтинг самых влиятельных исследователей по мнению Стэнфордского университета

Стэнфордский университет опубликовал ежегодный список самых влиятельных ученых мира. Его составили, учитывая сведения из Scopus по 174 направлениям и 22 областям. В рейтинг вошли 1189 российских исследователей, пишет «Время Н».
Среди россиян — представители Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. В список лучших ученых мирового уровня попали руководитель института биологии старения Алексей Москалев, глава НИФТИ Владимир Чувильдеев, специалист в сфере глобальной оптимизации Ярослав Сергеев, геронтолог Клаудио Франчески, заведующий лабораторией коротковолновых СВЧ-генераторов Андрей Савилов, а также старший научный сотрудник центра фотоники Алексей Маслов.
Всего представители ННГУ заняли 2% от общего числа самых эффективных специалистов.
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