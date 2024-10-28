Нижегородские ученые попали в рейтинг самых влиятельных исследователей по мнению Стэнфордского университета

Стэнфордский университет опубликовал ежегодный список самых влиятельных ученых мира. Его составили, учитывая сведения из Scopus по 174 направлениям и 22 областям. В рейтинг вошли 1189 российских исследователей, пишет «Время Н».

Среди россиян — представители Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. В список лучших ученых мирового уровня попали руководитель института биологии старения Алексей Москалев, глава НИФТИ Владимир Чувильдеев, специалист в сфере глобальной оптимизации Ярослав Сергеев, геронтолог Клаудио Франчески, заведующий лабораторией коротковолновых СВЧ-генераторов Андрей Савилов, а также старший научный сотрудник центра фотоники Алексей Маслов.

Всего представители ННГУ заняли 2% от общего числа самых эффективных специалистов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте