Гинекологи из Нижнего Новгорода нашли новый способ лечения рецидива энтероцеле

В больнице № 12 Нижнего Новгорода появился новый метод лечения рецидива энтероцеле — тяжелого опущения органов малого таза. Об этом сообщил главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов.

Ранее основным методом лечения заболевания была установка синтетических сетчатых имплантов. Однако они часто вызывали отторжение и воспаления, а также лишали женщин возможности вести полноценную интимную жизнь, написало ИА «Время Н».

Теперь нижегородские хирурги предложили альтернативный метод: пластика выполняется исключительно собственными тканями пациентки. Такой подход позволяет устранить опущение и сохранить сексуальную функцию в норме.

Алексей Никонов подчеркнул, что новый метод является эффективным решением проблемы, с рецидивами которой сталкивается каждая третья женщина после операции по фиксации матки.

Разработанная технология уже запатентована.