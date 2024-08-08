НИА «Нижний Новгород»: нижегородские ученые исследуют влияние стресса в детстве на дальнейшую жизнь

Научный сотрудник Центра доклинических исследований ПИМУ Дарья Кузьмина вместе с коллегами изучают влияние стресса, перенесенного в детском и подростковом возрасте, на дальнейшую жизнь человека. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Механизмы возникновения стресс-реакций специалисты анализируют, наблюдая за мышами. Уже удалось выяснить, что если сразу после стресса большинство показателей двигательной активности животных снижается, то в будущем такие мыши превосходят остальных по многим параметрам.

Отмечается, что в науке отдельно выделяют эустресс — полезный стресс, который мобилизует наши силы.