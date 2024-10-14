НГУ сообщил о разработке стройматериалов, поглощающих углекислый газ

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) создали уникальные строительные материалы на основе промышленных отходов. Об этом сообщил Atas.info со ссылкой на пресс-службу вуза.

Разработка предполагает измельчение отходов и последующее соединение с активатором на основе кислоты или щелочей. После затвердения раствор напоминает по свойствам бетон.

Уникальной особенностью данного сырья является поглощение углекислого газа. Процесс происходит за счет содержания катионов кальция и магния.