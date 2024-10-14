НГУ сообщил о разработке стройматериалов, поглощающих углекислый газ
Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) создали уникальные строительные материалы на основе промышленных отходов. Об этом сообщил Atas.info со ссылкой на пресс-службу вуза.
Разработка предполагает измельчение отходов и последующее соединение с активатором на основе кислоты или щелочей. После затвердения раствор напоминает по свойствам бетон.
Уникальной особенностью данного сырья является поглощение углекислого газа. Процесс происходит за счет содержания катионов кальция и магния.
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