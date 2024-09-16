Независимый эксперт Быстров: Сибирь может стать тропическим регионом в результате изменения климата

За последние 150 лет средняя температура во всем мире повысилась на 1,09 градуса Цельсия. Об этом рассказал независимый эксперт Игорь Быстров в беседе с RuNews24.ru .

По его словам, к такой ситуации привела деятельность людей, которая связана с выбросом парниковых газов и сжиганием топлива.

«Глобальные температуры продолжают расти, в том числе и в России», — отметил специалист.

Результатом могут стать серьезные изменения климата. В худшем случае человечество ожидает климатическая катастрофа. В лучшем — Сибирь войдет в число тропических регионов, подчеркнул Быстров.