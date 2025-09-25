New York Post: немецкие ученые выявили связь между сладкой газировкой и развитием депрессии

Специалисты Университетской больницы Франкфурта обнаружили, что сладкие газированные напитки могут провоцировать развитие психических заболеваний, включая депрессию. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на New York Post .

По данным исследователей, употребление газировки приводит к увеличению количества бактерий Eggerthella и Hungatella в кишечнике, которые оказывают значительное влияние на развитие депрессивных состояний.

«Эти результаты подчеркивают роль диеты при депрессии и выделяют микробиом кишечника как ключевой медиатор», — отметил врач Эдвин Танараджа.

По его словам, женщины более подвержены риску развития ментального недуга при употреблении газировки по сравнению с мужчинами.