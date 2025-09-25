New York Post: немецкие ученые выявили связь между сладкой газировкой и развитием депрессии

Специалисты Университетской больницы Франкфурта обнаружили, что сладкие газированные напитки могут провоцировать развитие психических заболеваний, включая депрессию. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на New York Post.
По данным исследователей, употребление газировки приводит к увеличению количества бактерий Eggerthella и Hungatella в кишечнике, которые оказывают значительное влияние на развитие депрессивных состояний.
«Эти результаты подчеркивают роль диеты при депрессии и выделяют микробиом кишечника как ключевой медиатор», — отметил врач Эдвин Танараджа.
По его словам, женщины более подвержены риску развития ментального недуга при употреблении газировки по сравнению с мужчинами.
