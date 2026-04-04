New Scientist: метод loci усиливает работу ключевых зон памяти

Многолетнее исследование мозга шестикратного чемпиона США по памяти Нельсона Деллиса показало, что метод loci (запоминание с помощью ассоциаций) и регулярные тренировки значительно усиливают работу ключевых зон памяти. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на New Scientist .

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели серию сложных тестов с участием Деллиса в томографе — общая продолжительность сканирования составила около 13 часов. Сначала ему предлагали запоминать слова обычным способом, а затем — порядок карт в колоде с помощью метода loci, когда информация ассоциируется с хорошо знакомыми пространствами.

Результаты показали, что при традиционной зубрежке мозговая активность Деллиса была схожа с контрольной группой людей с хорошей, но не выдающейся памятью. Однако при использовании метода loci у него значительно менялась работа гиппокампа и активировались хвостатые ядра, что, по мнению ученых, свидетельствует о формировании устойчивого навыка запоминания.