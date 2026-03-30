New Scientist: американские ученые разрабатывают метод отклонения астероидов с помощью магнита

Американский геофизик Гюнтер Клетечка из Университета Аляски предложил использовать сверхпроводящий магнит для отклонения астероидов, которые могут столкнуться с Землей или Луной. Его концепцию электромагнитного отклонения опубликовал журнал New Scientist .

В докладе ученого рассматривается метод NOVA (Non-contact Orbital Velocity Adjustment) — бесконтактная корректировка орбитальной скорости. Основан он на использовании магнитной восприимчивости железосодержащих минералов в астероидах S-класса. В рамках метода на борту космического аппарата планируется разместить сверхпроводящую катушку диаметром 20 метров, создающую поле напряженностью в 1 тесла. Питание будет осуществляться от ядерного реактора деления, написали «Известия».

По оценкам геофизика, на расстоянии 50 метров от поверхности астероида генерируемые электромагнитные силы составят от 5 до 50 ньютонов. Для отклонения астероида 2024 YR4 на безопасное расстояние от Луны потребуется изменить его скорость примерно на 0,5 мм/с. Если сила воздействия составит около 10 ньютонов, это займет около 170 дней непрерывной работы. Однако если силы окажутся на нижней границе расчетов, миссия может растянуться на годы и стать практически невыполнимой.

Клетечка также рассматривает сценарий для астероидов-каменных куч — гравитационно связанных скоплений обломков. В этом случае электромагнит сможет поочередно отрывать и разгонять отдельные фрагменты, передавая импульс оставшейся массе. Ученый подсчитал, что для накопления необходимого суммарного импульса потребуется извлечь и выбросить около 100 обломков массой примерно по 1,3 кг каждый. При этом метод позволяет корректировать вектор тяги в режиме реального времени.

На данный момент астероид 2024 YR4 исключен из списка угроз, так как после уточнения орбиты стало ясно, что он не столкнется ни с Землей, ни с Луной. Однако, как указывает Клетечка, концепция NOVA остается актуальной для защиты от других потенциально опасных объектов.