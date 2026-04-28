New Scientis: ученые связали расцвет динозавров с древним похолоданием в Арктике

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что похолодание в Арктике около 200 миллионов лет назад стало ключевым фактором расцвета динозавров. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на New Scientist .

В то время территория Арктики была в три раза больше современной Антарктиды и включала Сибирь и Китай. Геологический анализ показал, что эти регионы входили в состав гигантского арктического континента.

Распад суперконтинента Пангея и вулканическая активность привели к глобальному похолоданию, падению уровня моря и массовому вымиранию. Динозавры же, жившие на Арктическом континенте, пережили холода благодаря изолирующему покрову из перьев. Это позволило им занять освободившиеся ниши и распространиться по планете.