Невролог Зелюкин рассказал, что с гипнотическими толчками чаще сталкиваются люди с хроническим недосыпом и стрессом

Бывает ли у вас так: вы плавно погружаетесь в сон, но внезапно ощущаете падение и резко просыпаетесь? Это явление называется гипнотическим толчком или миоклонией сна. Тульская Служба Новостей обсудила этот феномен с неврологом-отоневрологом клиники «Альфскрин» Максимом Зелюкиным.

Гипнотический толчок — это непроизвольное сокращение мышц на границе бодрствования и сна. Часто сопровождается ощущением падения или удара тока.Зелюкин отметил, что ученые не пришли к единому мнению о причинах такого явления. Однако есть основные теории.

Среди них — эволюционное наследие: мозг путает расслабление мышц перед сном с падением. Так же рассматривают конфликт систем: нервная система переключается из режима «бодрствование» в режим «сон», и иногда происходит «замыкание».

Кроме того, допускается, что перегруженный мозг не может полностью расслабиться из-за стресса и тревоги. Кофеин и стимуляторы не дают нервной системе вовремя затормозить. Еще из-за интенсивных тренировок мышцы могут «разряжаться» спазмом при расслаблении.

Гипнотический толчок может случиться с любым человеком. Однако чаще всего с ним сталкиваются люди с хроническим недосыпом, те, кто находится в состоянии сильного стресса, и любители плотно поесть на ночь.