Невролог Пойдашева рассказала, что стимуляция мозга помогает в лечении депрессии и ОКР
Невролог и кандидат медицинских наук Александра Пойдашева прокомментировала исследования возможностей изменения функционирования головного мозга посредством внешнего влияния, известного как неинвазивная нейромодуляция. Об этом сообщил сайт KP.RU.
По словам специалиста, существует немало заболеваний, при которых транскраниальная магнитная стимуляция доказала свою эффективность. Речь идет о депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, посттравматическом стрессовом расстройстве и панических атаках.
«Также подтверждена эффективность ТМС при мигрени, хроническом болевом синдроме, реабилитации после инсульта», — добавила врач.
Она отметила, что продолжаются клинические испытания результативности данного метода при лечении болезни Альцгеймера и других форм деменции.