Невролог Пойдашева рассказала, что стимуляция мозга помогает в лечении депрессии и ОКР

Невролог и кандидат медицинских наук Александра Пойдашева прокомментировала исследования возможностей изменения функционирования головного мозга посредством внешнего влияния, известного как неинвазивная нейромодуляция. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам специалиста, существует немало заболеваний, при которых транскраниальная магнитная стимуляция доказала свою эффективность. Речь идет о депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, посттравматическом стрессовом расстройстве и панических атаках.

«Также подтверждена эффективность ТМС при мигрени, хроническом болевом синдроме, реабилитации после инсульта», — добавила врач.

Она отметила, что продолжаются клинические испытания результативности данного метода при лечении болезни Альцгеймера и других форм деменции.