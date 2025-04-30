Невролог Хорошев заявил, что мозг человека нуждается в постоянной тренировке

Врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с «Инфо 24» сообщил, что развитие когнитивной системы зависит от интенсивности работы мозга в первые 30 лет жизни человека.

Именно напряженная работа мозга определяет выстраивание синаптической системы и влияет на память в будущем.

«Если человек прекрасно питается, если он глубоко спит, но по сути он Маугли, то о какой когнитивности мы можем говорить? Люди, которые очень активно занимаются самообразованием, поддерживают прекрасную когнитивность до глубоких лет», — пояснил специалист.

Хорошев отметил, что ученые — образец наиболее эффективной работы головного мозга. Медик подчеркнул: «Головной мозг — это единственная ткань в теле человека, которая при нагрузке молодеет».

Врач также рекомендовал ложиться спать около 22:00 для «очистки» клеток мозга, так как в это время вырабатываются гормоны, способствующие обновлению нейронов.