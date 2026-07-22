Невролог Гайфутдинов рассказал, как мозг предсказывает события

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов сообщил, что мозг способен предсказывать события примерно на полсекунды вперед. Эту особенность он связал с интуицией, стрессом и быстрым выбором действий, передает Life.ru .

Гайфутдинов рассказал, что мозг умеет предсказывать будущее с опережением примерно в полсекунды.

По его словам, это одно из ключевых открытий последних лет. На практике такой механизм давно используют в боевых искусствах, где важны мгновенная реакция и упреждающее действие. С этой же способностью, как отметил эксперт, связана и врачебная интуиция.

«Вспомните, как опытный профессор, буквально по дыханию или положению пациента, ставит точный диагноз, — подобные примеры описывали еще у великих клиницистов, например у Боткина», — сказал специалист.

Гайфутдинов пояснил, что мозг предсказывает не только ближайшие события или опасность в состоянии стресса. По его словам, тот же механизм может проявляться и в долгом поиске решения, когда после многих лет размышлений у человека возникает озарение.

Врач добавил, что лобная кора отвечает за выбор программы действий. Именно в условиях предельного напряжения, когда требуется максимальная концентрация, мозг, по его словам, особенно ярко проявляет свои предсказательные возможности.