Невролог Чердак отметила, что поражение головного мозга при болезни Альцгеймера развивается крайне медленно и незаметно

Ученые проанализировали посмертные образцы мозга 24 человек и их медицинские данные. Они использовали клинические рейтинговые шкалы и специальные методы оценки поражения тканей мозга.

Исследование показало, что у некоторых пациентов с БА не наблюдалось выраженных когнитивных нарушений, однако это не означает полного отсутствия болезни. У них были выявлены ранние стадии деменции, когда сбои в работе головного мозга только начинают проявляться.

Мария Чердак отмечает, что большинство людей не догадывается, когда на самом деле начинается БА. Поражение головного мозга развивается крайне медленно и незаметно. На ранних стадиях его не покажут ни МРТ, ни КТ.

Одним из ключевых факторов, влияющих на развитие БА, является количество незрелых нейронов в гиппокампе. Эти клетки могут превращаться в полноценные нервные клетки-нейроны и выполнять защитные функции в головном мозге. Однако с возрастом запас незрелых нейронов истощается.

По словам эксперта, каждый человек может влиять на свою когнитивную устойчивость. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, заниматься физической активностью и поддерживать здоровый сон. Также важно получать достаточное количество витаминов группы В, особенно В12, который участвует в восстановлении нервных волокон.

Образование и социальное взаимодействие также играют важную роль в укреплении когнитивного резерва. Учеба, чтение книг, обсуждение новой информации с окружающими — все это способствует образованию новых нервных связей и повышению устойчивости мозга к деменции.