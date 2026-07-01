Neuropsychopharmacology: мозг может частично восстановиться через месяц после отказа от алкоголя

Ученые доказали, что после месяца без алкоголя способность мозга использовать ацетат — вещество, которое образуется при расщеплении алкоголя и может служить дополнительным источником энергии, — восстанавливается. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology .

В ходе научной работы с помощью магнитно-резонансной спектроскопии сравнивали способность мозга перерабатывать ацетат у трех групп людей: умеренно употребляющих алкоголь, регулярно пьющих и пациентов с алкогольным расстройством, проходящих лечение, написал сайт TheRussianNews.ru.

Оказалось, что у людей с тяжелой алкогольной зависимостью мозг почти перестает использовать ацетат. У тех, кто просто регулярно выпивает, этот показатель, наоборот, повышен. После месяца лечения и полного отказа от алкоголя способность мозга перерабатывать ацетат восстанавливалась до уровня, характерного для людей с умеренным потреблением спиртного.

Авторы исследования считают, что полученные результаты показывают: изменения, вызванные длительным употреблением алкоголя, могут быть обратимыми. Ученые также предполагают, что нарушение использования ацетата может быть одной из причин тяжелых симптомов отмены алкоголя. В будущем это открытие может помочь разработать новые способы облегчения абстинентного синдрома и восстановления работы мозга.