Немецкие врачи отметили, что менингококковая инфекция может довести организм до критического состояния за 48 часов

Врачи из Германии обозначили три заболевания, которые могут привести к смерти в течение 24–48 часов без экстренной медицинской помощи. По данным MK.RU , на первом месте — менингококковая инфекция, которая может довести организм до критического состояния за несколько часов.

После попадания возбудителя в кровь самочувствие человека резко ухудшается, появляются высыпания на коже. «Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни», — пишет издание.

На втором месте — гангрена, которая может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к смерти менее чем за двое суток, сообщила «Свободная пресса».

На третьем месте — холера, которая вызывает катастрофическую потерю жидкости в организме. «Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24–48 часов после появления первых симптомов», — отмечает специалист.