Нейросеть с мозгом мухи научили управлять виртуальным роботом и аватаром

Корейский исследователь под ником Yakshawan подключил цифровую копию мозга плодовой мушки к двум виртуальным телам, чтобы проверить адаптивность нервной системы. Об этом сообщили «Известия» .

Для эксперимента специалист создал обучаемую виртуальную систему на основе центральной нервной системы самца плодовой мушки. Ее подсоединили к моделям четвероногого робота и гуманоидного аватара девушки в стиле аниме.

По словам исследователя, четвероногий робот уже показывает стабильные результаты в целенаправленном движении. Аватару из-за большего числа суставов координация дается сложнее, однако в его обучении тоже заметен прогресс. В перспективе наработки могут помочь в создании высокоманевренных роботов, экзоскелетов и протезов.