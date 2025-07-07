Нейропсихолог Шалина отметила, что прогресс в медицине повлиял на рост числа детей-левшей

Ученые изучили нейропсихологические особенности детей-левшей и установили, что в последние десятилетия количество леворуких детей постоянно увеличивается. Доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского университета и соавтор исследования Ольга Шалина выделила три фактора, способствующих этому тренду, написал сайт kp.ru .

Как отметила эксперт, во-первых, в современных образовательных учреждениях перестали активно переучивать левшей на правшей, как это было принято в советское время.

Во-вторых, существует категория детей, которых родители пытаются сделать правшами, хотя они могли бы стать левшами. Малыши часто используют обе руки, и некоторые родители, опасаясь, что их ребенок окажется левшой, начинают активно формировать у него предпочтение к правой руке. Совет таким родителям — лучше делать упор на правую руку, но не навязывать ее использование, а предлагать. Леворукость, если она есть у ребенка, все равно проявится со временем, добавила Шалина.

В-третьих, прогресс в области медицины также способствует увеличению числа левшей. Благодаря успехам в сохранении беременностей и проведении сложных родов все больше детей рождаются здоровыми, и среди них есть процент леворуких, у которых леворукость связана с органическими, врожденными особенностями.

В процессе исследования специалисты обнаружили, что у леворуких детей могут возникать трудности с грамматикой, особенно с падежами, и арифметикой. Кроме того, многие из них проявляют гиперактивность и быстро утомляются. Это связано с особенностями развития памяти и переработки информации у левшей. Однако важно подчеркнуть, что леворукость не является патологией и не влияет на интеллектуальные способности ребенка. При правильном подходе родителей и педагогов на этапе начального школьного обучения все эти особенности могут быть скорректированы, подчеркнула нейропсихолог.