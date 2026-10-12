Нейропсихолог Миронова отметила, что молодежь имеет проблемы с концентрацией из-за просмотра коротких роликов

Порядка 86% молодых россиян замечают ухудшение памяти и концентрации внимания из-за постоянного использования гаджетов и информационного шума. О проблеме «цифровой деменции» сообщила «Вечерняя Москва» .

Нейропсихолог Елена Миронова отметила, что термин носит бытовой характер. По ее словам, вред наносит не само время перед экраном, а бесконечный просмотр коротких роликов: мозг привыкает к легкому дофамину и отучается концентрироваться.

Клинический психолог Юлия Ольховская пояснила, что ленты соцсетей не имеют точки завершения, из-за чего вовремя отложить телефон тяжело. Чтобы вернуть внимание к норме, эксперты советуют находить содержательную замену гаджетам.